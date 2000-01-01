04.02 08:59 MIGnews.com

Израиль выпал из десятки лучших друзей Америки

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Израиль занял 16 строчку, которые жители Соединенных Штатов Америки считают своими ближайшими союзниками. Соответствующий список был был составлен организацией YouGov на основании опроса и опубликован в издании The New York Times 3 февраля.Таким образом, Еврейское государство выпало из десятки лучших друзей США по версии самих американцев, так как в аналогичном рейтинге, который был опубликован 3 года назад, оно занимало 6 строчку. Это как ничто лучше отображает результат правления президента Барак Обамы, с которым в последние годы у премьер-министра Нетаниягу было немало жарких дебатов и острых высказываний.Стоит отметить, что отношение к Израилю среди электората двух крупнейших партий США разнится – если избиратели Республиканской партии считают Израиль пятым в списке своих союзников, то демократы поместили его лишь на 28 строчку из 144 возможных.Кто же обогнал Израиль? Десятью самыми ближайшими своими союзниками американцы считают Канаду, Великобританию, Австралию, Францию, Ирландию, Италию, Германию, Новую Зеландию, Швецию и Норвегию. Швейцария, Нидерланды, Дания, Финляндия и Испания тоже оказались выше в рейтинге.В то же время, как пишет NYT, отношение к палестинцам также несколько ухудшилось – ПА попала в список 10 образований, которые американцы считают самыми враждебными своей стране. Возглавили антирейтинг Северная Коря, Иран и Сирия. Также в топ-10 врагов США входят Ирак, Афганистан, Ливия, Россия, Сомали, Пакистан и ПА.В целом же американцы по-прежнему скептически относятся к мусульманским странам, из которых только Марокко удалось попасть перечень 50, которые жители США считают своими союзниками, заняв 47 позицию. Малайзия оказалась на 51 месте, Индонезия – на 52, Иордания – на 57, Египет – 63, а Саудовская Аравия – лишь 126.