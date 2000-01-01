04.02 10:40 MIGnews.com

Дочь Трампа помешала отцу отменить указ Обамы о правах ЛГБТ

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Дочь президента США Дональда Трампа и ее супруг Джаред Кушнер добились, чтобы к главе государства не попал проект указа по правам ЛГБТ-сообщества, и таким образом заблокировали его, пишет Politico.По информации источников издания, речь идет об указе, который бы отменил действующий с 2014 года указ Барака Обамы, запрещающий любую дискриминацию представителей ЛГБТ на рабочем месте.Как пояснили изданию в Белом доме, документ, заблокированный Иванкой Трамп и Джаредом Кушнером, был только черновиком с “некоторыми идеями”. В администрации президента усомнились, что глава государства подписал бы его.Напомним, Иванка Трамп считается ближайшим неформальным советником Дональда Трампа. Ее супруг недавно был официально назначен советником главы государства. Как пишет Politico, в прошлом они оба поддерживали некоторые лозунги ЛГБТ.В день инаугурации Дональда Трампа с официльного сайта Белого дома удалили раздел, посвященный правам представителей ЛГБТ-сообщества.