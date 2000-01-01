Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












YouTube 04.02 10:40   MIGnews.com

Дочь Трампа помешала отцу отменить указ Обамы о правах ЛГБТ

Дочь президента США Дональда Трампа и ее супруг Джаред Кушнер добились, чтобы к главе государства не попал проект указа по правам ЛГБТ-сообщества, и таким образом заблокировали его, пишет Politico.

По информации источников издания, речь идет об указе, который бы отменил действующий с 2014 года указ Барака Обамы, запрещающий любую дискриминацию представителей ЛГБТ на рабочем месте.

Как пояснили изданию в Белом доме, документ, заблокированный Иванкой Трамп и Джаредом Кушнером, был только черновиком с “некоторыми идеями”. В администрации президента усомнились, что глава государства подписал бы его.

Напомним, Иванка Трамп считается ближайшим неформальным советником Дональда Трампа. Ее супруг недавно был официально назначен советником главы государства. Как пишет Politico, в прошлом они оба поддерживали некоторые лозунги ЛГБТ.

В день инаугурации Дональда Трампа с официльного сайта Белого дома удалили раздел, посвященный правам представителей ЛГБТ-сообщества.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:35
Солдаты ЦАХАЛа перестали верить в поддержку своих командиров
10:17
Ущерб от пожаров в Чили превысил 330 миллионов долларов
09:57
Минюст США поборется с судом за запрет на въезд иммигрантов
08:59
Израиль выпал из десятки лучших друзей Америки
08:56
Судья заблокировал действие указа Трампа о мигрантах
08:14
Марин Ле Пен на ИТВ: Трамп – патриот, а не расист
07:40
Министр обороны США: Иран - крупнейший спонсор терроризма
07:02
Врачи подозревают у Ицхака Герцога микроинсульт
06:22
В Израиле не хватает 10 тысяч инженеров
05:23
В Индийском океане существовал древнейший континент  
04:09
За метеоритами в Антарктиду отправятся в 2020 году
03:27
Сексуальный танец закончился для девушки больницей  
02:05
Эрдоган приедет в Москву в начале весны
01:29
Психологи посчитали, сколько секса нужно для счастья
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus