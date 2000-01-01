04.02 08:56 MIGnews.com

Судья заблокировал действие указа Трампа о мигрантах

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Федеральный судья в Сиэтле временно заблокировал действие указа президента США Дональда Трампа о запрете въезда в страну граждан семи мусульманских государств, передает Associated Press.Отмечается, что решение по запросу штата Вашингтон принял судья Джеймс Робарт, который был назначен 43-м президентом Джорджем Бушем-младшим.Между тем министерство юстиции США намерено в ближайшее время опротестовать решение суда. В Белом доме заявили, что указ президента законен и уместен, а также призван защитить страну, передает ТАСС.Напомним, иммиграционный указ Трампа действует с конца января. Он коснулся граждан семи государств – Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.Документ вызвал массовые протесты в США.