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Flickr.com 04.02 08:56   MIGnews.com

Судья заблокировал действие указа Трампа о мигрантах

Федеральный судья в Сиэтле временно заблокировал действие указа президента США Дональда Трампа о запрете въезда в страну граждан семи мусульманских государств, передает Associated Press.

Отмечается, что решение по запросу штата Вашингтон принял судья Джеймс Робарт, который был назначен 43-м президентом Джорджем Бушем-младшим.
Между тем министерство юстиции США намерено в ближайшее время опротестовать решение суда. В Белом доме заявили, что указ президента законен и уместен, а также призван защитить страну, передает ТАСС.

Напомним, иммиграционный указ Трампа действует с конца января. Он коснулся граждан семи государств – Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

Документ вызвал массовые протесты в США.
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