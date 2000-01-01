04.02 08:14 MIGnews.com

Марин Ле Пен на ИТВ: Трамп – патриот, а не расист

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Французская ультраправая партия "Национальный фронт" целиком и полностью поддерживает решение Вашингтона временно запретить въезд на территорию США граждан семи мусульманских стран – Ирана, Ирака, Сирии, Йемена, Сомали, Судана и Ливии. Об этом в интервью израильскому 2-му телеканалу сказала лидер движения Марин Ле Пен."Я категорически против утверждения, что это является атакой против мусульман – это ложь, потому что в мире существуют десятки мусульманских государств, которые не попали в этот список. Я вижу, что это всех приводит в ярость, но в то же время никого совершенно не беспокоит тот факт, что 15 (мусульманских – ред.) стран запретили въезд израильтянам", - отметила она."Я думаю, что патриотизм никогда не является расизмом. Любовь к своей стране, желание сохранить ее культуру и самобытность, защита интересов американцев в Америке, французов – во Франции и израильтян – в Израиле мне кажется совершенно законной. Я лишь говорю, что в своих странах мы должны вести себя, как владельцы земли, а не как бесправные арендаторыю. Это самое первое стремление государства – чтобы его граждане чувствовали себя его владельцами. Только так мы останемся свободными и сможем жить в безопасности", - добавила Ле Пен.Отмечается, что данное интервью было записано еще некоторое время назад, однако в эфир оно попало лишь после вчерашней атаки у Лувра, где выходец из Египта попытался зарубить военный караул мачете.