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Министр обороны США: Иран - крупнейший спонсор терроризма | Фото: Marines/Flickr04.02 07:40   MIGnews.com

Министр обороны США: Иран - крупнейший спонсор терроризма

Министр обороны США Джеймс "Бешеный пес" Маттис похвалил президента Дональда Трампа за введение новых санкций против Исламской республики Иран, назвав ее крупнейшим государством-спонсором терроризма.

"Чем дальше Иран заходит, тем лучше видно, что это – самое крупное в мире государство-спонсор терроризма", - заявил он 4 февраля на конференции в японском Токио.

В то же время Маттис отметил, что, несмотря на такое положение вещей, Соединенные Штаты, все равно, пока не собираются увеличивать численность своего контингента на Ближнем Востоке.

"Я считаю мудрым решением заставить Иран признать то, что его поступки не остаются незамеченными широким кругом людей. И будет очень нехорошо игнорировать это. Нехорошо закрывать на это глаза. Но в то же время я не вижу никакой нужды увеличивать численность наших войск на Ближнем Востоке", - заверил глава Пентагона.

Стоит отметить, что такая риторика для Маттиса вовсе не нова. Еще в бытность главы Центрального командования армии США, откуда он ушел в 2013 году, он настаивал на необходимости более агрессивных действий в отношении Ирана, который он называл величайшей угрозой на Ближнем Востоке. В администрации тогдашнего президента Барака Обамы это посчитали излишним.

Напомним, что 3 февраля министерство финансов США сообщило в ответ на новые испытания баллистических ракет ИРИ Америка вводит новые санкции в отношении 13 физических лиц и 12 иранских организаций не только из ИРИ, но и из Китая, Ливии и ОАЭ. В ответ на это Тегеран заявил о подготовке "соразмерного ответа".
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