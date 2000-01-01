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05.02 08:14   MIGnews.com

В Лондоне прошел многотысячный марш против политики Трампа

Тысячи жителей Лондона вышли на марш в знак протеста против 45-го президента США Дональда Трампа. \Акция началась возле американского посольства в британской столице, а затем демонстранты маршем прошли к зданию парламента королевства. Об этом пишет агентство Reuters.

В руках протестующие держали плакаты с надписями: " Нет Трампу. Нет войне", "Нет расизму, нет Трампу". Участники акции также выступили против визита американского президента в Соединенное королевство. Также демонстранты резко осудили указ Трампа, запрещающий въезд на территорию Штатов, гражданам мусульманских стран.

Отметим, что петиция с призывом не допустить визит Трампа в Великобританию набрала почти 2 млн. подписей.
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