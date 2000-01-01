Обложка Spiegel с Трампом вызвала скандал

Один из ведущих немецких еженедельников Der Spiegel оказался в центре настоящего скандала. На газету обрушилась волна критики из-за обложки с американским президентом Дональдом Трампом.
В новом выпуске Der Spiegel решила поместить на обложку Трампа, который держит в одной руке нож, а в другой обезглавленную статую Свободы. В свою очередь несколько немецких изданий раскритиковали Spiegel за обложку.
Зампредседателя Европарламента назвал обложку просто безвкусной.
Художником рисунка выступил Эедель Родригес. Он пояснил, что изображение символизирует "обезглавливание демократии". В свою очередь редактор Der Spiegel Клаус Бринкбаумер заявил, что американский лидер пытается совершить государственный переворот сверху и установить "нелиберальную демократию".
С критикой выступил и член партии Свободных демократов Александр Граф Ламбсдорф. Он подчеркнул, что обложка газеты больше символизирует журналистов Spiegel, чем самого Трампа.
"Обложка использует жертв террора очень скверным образом", - заявил он изданию Bild.