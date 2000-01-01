04.02 20:29 MIGnews.com

Обложка Spiegel с Трампом вызвала скандал

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Один из ведущих немецких еженедельников Der Spiegel оказался в центре настоящего скандала. На газету обрушилась волна критики из-за обложки с американским президентом Дональдом Трампом.В новом выпуске Der Spiegel решила поместить на обложку Трампа, который держит в одной руке нож, а в другой обезглавленную статую Свободы. В свою очередь несколько немецких изданий раскритиковали Spiegel за обложку.Зампредседателя Европарламента назвал обложку просто безвкусной.Художником рисунка выступил Эедель Родригес. Он пояснил, что изображение символизирует "обезглавливание демократии". В свою очередь редактор Der Spiegel Клаус Бринкбаумер заявил, что американский лидер пытается совершить государственный переворот сверху и установить "нелиберальную демократию".С критикой выступил и член партии Свободных демократов Александр Граф Ламбсдорф. Он подчеркнул, что обложка газеты больше символизирует журналистов Spiegel, чем самого Трампа."Обложка использует жертв террора очень скверным образом", - заявил он изданию Bild.