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YouTube 04.02 19:05   MIGnews.com

Ицхака Герцога выписали из больницы

Канцелярия лидера парламентской оппозиции, председателя Сионистского лагеря Ицхака Герцога сообщила, что "Ицхак Герцог выписался из больницы "Ихилов" по рекомендации врачей.

Герцог заявил: "Вечером в среду участвовал в вечере, посвященном памяти Дафны Меир, мужественной жительницы Отниэля, которая заслонила собой детей и была убита подонком-террористом на пороге своего дома. На вечере была представлена книга о жизни Дафны Меир, в которую вошло и то, что она сама писала. Я попросил прочесть отрывок, который Дафна написала, когда работала медсестрой в больнице "Сорока" в отделении нейрохирургии.

И сказал тогда, что надеюсь, что каждый израильтянин прочтет эту книгу, о непростом и благородном труде врачей и медсестер. Прошло лишь два дня, - и меня госпитализировали в больнице "Ихилов". Наблюдал в больнице работу врачей, медсестер, стажеров, всего персонала на протяжении почти суток. Это ангелы в белых и в зеленых одеждах. Профессионалы, отдающие сердце и душу своей святой работе.

Спасибо от всего сердца всем замечательным специалистам "Ихилов". Я уже дома и все в порядке. Спасибо всем, кто спрашивал о моем самочувствии, переживал, волновался и молился. Всем-всем, - лишь здоровья, это самое главное".
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