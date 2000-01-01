04.02 18:53 MIGnews.com

Трамп: решение приостановить миграционный указ – нелепое

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Президент США Дональд Трамп назвал нелепым решение федерального судьи в Сиэтле, который приостановил действие указа про мигрантов. В своем микроблоге в Twitter глава государства написал:"Мнение этого так называемого судьи, которое, прежде всего, отнимает у нашей страны правоохранительные функции, - нелепо и будет отменено!"Отметим, что действие миграционного указа приостановлено до тех пор, пока суд Сиэтла не рассмотрит поданный иск местной прокуратуры. Прокуратура требует признать основные положения указа неконституционными и отменить его.В свою очередь министерство юстиции уже заявило, что оспорит решение судьи.Напомним, что в конце января Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезд гражданам из 7 мусульманских стран, а также полностью остановил программу приема беженцев.