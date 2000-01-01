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Младенца, нуждающегося в кардиохирургии – не пустили в США | Фото: Thinkstock04.02 18:11   MIGnews.com

Младенца, нуждающегося в кардиохирургии – не пустили в США

Четырехмесячной девочке из Ирана, которая нуждается в срочной операции на сердце, было отказано во въезде на территорию США. Об этом сообщил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

Ребенка не пустили в США после того, как президент Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд в страну гражданам семи мусульманских стран, включая Иран. Ранее конгрессмен США Сюзанн Бонамичи раскритиковала запрет палаты представителей США.

"Я не знаю, о чем думал президент, когда подписывал указ о запрете на въезд, но вероятно, не об этом ребенке. Запрет въезда в США четырехмесячного младенца не гарантирует нам безопасности в стране. Это решение ставит под угрозу жизнь девочки и ослабляет репутацию Соединенных Штатов в глазах всего мира", - подчеркнула Сюзанн Бонамичи.
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