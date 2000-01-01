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04.02 16:36   MIGnews.com

Экс-посол Ирака: запрет на въезд мусульманам несправедливый

Бывший посол Ирака в США Лукман Фейли заявил, что указ президента США Дональда Трампа, запрещающий въезд на территорию страны гражданам 7 мусульманских стран, включая Ирак, является "несправедливым". По его словам данное решение главы государства может вызвать негативную реакцию.

"Будучи рядовым гражданином Ирака, я считаю, что запрет на въезд является несправедливым. Это решение также является неправильным посланием, адресованным новой администраций США. Принятый указ может лишить Америку поддержки иракской общественности", - отметил Фейли во время интервью агентству Reuters.

Он также добавил: "Это решение показывает, что администрация Трампа не рассматривает Ирак в качестве жертвы терроризма, а совсем наоборот. США считает иракцев террористами до тех пор, пока не будет доказана их невиновность. Я считаю, что это плохой посыл по отношению к нам".
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