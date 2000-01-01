04.02 15:55 MIGnews.com

Гражданам арабских стран разрешили въезд в США

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Таможенно-пограничная служба США сообщила авиакомпаниям о возможности допуска на рейсы в Штаты граждан 7 арабских стран, которым согласно указу президента страны Дональда Трампа был запрещен въезд на территорию США.Представители авиакомпании Qatar Airways в свою очередь заявили, что приступают к допуску пассажиров на борт незамедлительно. Компания Air France также отметила, что намерена возобновить перевозки граждан, тех стран, которые попали под действие указа.Согласно решению таможенной службы, граждане 7 мусульманских стран, смогут пересечь границу США при наличии соответствующих документов: действующие визы или грин-карты.О решении таможенной службы стало известно спустя всего несколько часов после того, как федеральный суд в Сиэтле, штат Вашингтон, приостановил действие миграционного указа Трампа.Вскоре в Белом доме сообщили о намерении министерства юстиции США оспорить это решение. В ведомстве миграционный указ Трампа сочли правомерным и целесообразным, пишет Би Би Си.