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Гражданам арабских стран разрешили въезд в США | Фото: Thinkstock04.02 15:55   MIGnews.com

Гражданам арабских стран разрешили въезд в США

Таможенно-пограничная служба США сообщила авиакомпаниям о возможности допуска на рейсы в Штаты граждан 7 арабских стран, которым согласно указу президента страны Дональда Трампа был запрещен въезд на территорию США.

Представители авиакомпании Qatar Airways в свою очередь заявили, что приступают к допуску пассажиров на борт незамедлительно. Компания Air France также отметила, что намерена возобновить перевозки граждан, тех стран, которые попали под действие указа.

Согласно решению таможенной службы, граждане 7 мусульманских стран, смогут пересечь границу США при наличии соответствующих документов: действующие визы или грин-карты.

О решении таможенной службы стало известно спустя всего несколько часов после того, как федеральный суд в Сиэтле, штат Вашингтон, приостановил действие миграционного указа Трампа.

Вскоре в Белом доме сообщили о намерении министерства юстиции США оспорить это решение. В ведомстве миграционный указ Трампа сочли правомерным и целесообразным, пишет Би Би Си.
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