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Миллиардер отказался стать министром армии Трампа 04.02 15:11   MIGnews.com

Миллиардер отказался стать министром армии Трампа

Миллиардер Винсент Виола, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост министра армии, снял свою кандидатуру, сообщает издание Military Times.

По данным издания, Виола не сможет "обходить строгие правила министерства обороны, затрагивающие его семейный бизнес". Таким образом, он стал первым, кто отказался от предложенного Трампом поста.

Винсент Виола является владельцем клуба Национальной хоккейной лиги "Флорида Пантерз". Его состояние оценивается в 1,8 миллиарда долларов.
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