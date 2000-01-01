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Эммануэль Макрон возглавил президентскую гонку во Франции | Фото: OFFICIAL LEWEB PHOTOS/Flickr04.02 14:50   MIGnews.com

Эммануэль Макрон возглавил президентскую гонку во Франции

На фоне разразившегося скандала о расхищении госсредств бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон потерял пальму первенства в президентской гонке, уступив место экс-министру экономики Эммануэлю Макрону.

Так, согласно результатам опубликованного в субботу опроса службы BVA-Salesforce, независимый кандидат Макрон выходит во второй тур, где встретится с лидером ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен, над которой одержит уверенную победу. Ему прочат 66% народной поддержки.

Кроме того, отмечается значительное укрепление позиций популярности социалисты Бенуа Амона, победившего недавно на партийных праймериз бывшего премьер-министра Мануэля Вальса.

В опросе отмечается, что во Франции происходит все большее сближение уровней поддержки в первом туре Макрона и Ле Пен, соотношение составляет 22% к 25%.

Опрос был проведен 1-2 февраля, погрешность может составлять до 3 процентных пунктов.
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