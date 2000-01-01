04.02 12:08 MIGnews.com

Главный советник Трампа: евреи - косвенные пособники джихада

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Еврейская община Соединенных Штатов является одним из косвенных факторов распространения джихада – такое заявление в своем документальном фильме сделал нынешний главный советник президента США по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.Напомним, что Бэннон – бывший банкир и бывший главный редактор сайт Breitbart – "рупора" движения "альт-райт", – снискавший славу коробейника белого супрематизма. В 2000-ых годах он снял несколько документальных фильмов на ультраправую тематику.Как сообщает The Washington Post, одной из таких лент стали "Исламские Штаты Америки" – лента, состоящая из интервью единомышленников Бэннон, утверждающих, что непосредственно исламизм не является единственной угрозой Западу со стороны исламских фундаменталистов.К опосредованным "реализаторам джихада" Стивен Бэннон отнес мусульманские правозащитные организации, крупнейшие СМИ, ЦРУ, ФБР, высшие учебные заведения, левых и "американскую еврейскую общину"."Правозащитники и лицемерные американские мусульмане, проповедующие примирение и открытый диалог, закулисно выступают за ненависть и презирают Запад", - говорится в фильме "Исламские Штаты Америки".К так называемым "культурным джихадистам" Бэннон отнес Исламское общество Северной Америки – организацию, которая в 60-х годах поддерживала тесные контакты с исламистским движением "Братья-мусульман", однако в последние годы тесно сотрудничала с еврейскими организациями, в частности в целях борьбы с антисемитизмом среди мусульман и повышения уровня осведомленности о Холокосте в мусульманской среде.