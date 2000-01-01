Главный советник Трампа: евреи - косвенные пособники джихада
Еврейская община Соединенных Штатов является одним из косвенных факторов распространения джихада – такое заявление в своем документальном фильме сделал нынешний главный советник президента США по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.
Напомним, что Бэннон – бывший банкир и бывший главный редактор сайт Breitbart – "рупора" движения "альт-райт", – снискавший славу коробейника белого супрематизма. В 2000-ых годах он снял несколько документальных фильмов на ультраправую тематику.
Как сообщает The Washington Post, одной из таких лент стали "Исламские Штаты Америки" – лента, состоящая из интервью единомышленников Бэннон, утверждающих, что непосредственно исламизм не является единственной угрозой Западу со стороны исламских фундаменталистов.
К опосредованным "реализаторам джихада" Стивен Бэннон отнес мусульманские правозащитные организации, крупнейшие СМИ, ЦРУ, ФБР, высшие учебные заведения, левых и "американскую еврейскую общину".
"Правозащитники и лицемерные американские мусульмане, проповедующие примирение и открытый диалог, закулисно выступают за ненависть и презирают Запад", - говорится в фильме "Исламские Штаты Америки".
К так называемым "культурным джихадистам" Бэннон отнес Исламское общество Северной Америки – организацию, которая в 60-х годах поддерживала тесные контакты с исламистским движением "Братья-мусульман", однако в последние годы тесно сотрудничала с еврейскими организациями, в частности в целях борьбы с антисемитизмом среди мусульман и повышения уровня осведомленности о Холокосте в мусульманской среде.