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Врачи подозревают у Ицхака Герцога микроинсульт | Фото: HerzogMK/Twitter04.02 07:02   MIGnews.com

Врачи подозревают у Ицхака Герцога микроинсульт

Поздно вечером из-за плохого самочувствия глава парламентской оппозиции Израиля и председатель партии "Сионистский лагерь" Ицхак Герцог обратился в тель-авивскую больницу Ихилов. Врачи подозревают, что у политика произошел микроинсульт.

В заявлении медучреждения говорится, что Герцога сразу же поместили в отделение неотложной помощи, где он сдал серию анализов, которые лишь усилили опасения докторов.

"Он чувствует себя прекрасно и обращается с окружающими", - заявили представители больницы Ихилов.

Несмотря на это, было решено, что главный оппозиционер Израиля проведет ночь под наблюдением в отделении неврологии.

Помимо этого, в своем микроблоге Twitter Герцог разместил "больничное" селфи, на котором он изображен вместе с супругой.




"Сегодня вечером я почувствовал себя плохо. На всякий случай, мы с Михаль обратились в медицинский центр в Тель-Авиве. Я сдаю анализы и уже чувствую себя лучше", - сообщил политик, поблагодарив медперсонал и всех, кто проявлял беспокойство о его самочувствии.

Как пишет Ynet, помощники Герцога сказали, что в течение дня его лихорадило и он чувствовал слабость. К вечеру у него поднялся жар, после чего он был вынужден обратиться в отделение неотложной помощи Ихилов. На протяжении всего времени он находился в полном сознании и добрался до больницы своим ходом.
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