04.02 07:02 MIGnews.com

Врачи подозревают у Ицхака Герцога микроинсульт

הערב חשתי ברע. הגעתי עם מיכל למרכז הרפואי תל אביב ליתר בטחון. עובר בדיקות ומרגיש יותר טוב. תודה לדואגים ולצוות הרפואי. שבת שלום. pic.twitter.com/XvYuKbhnhS — יצחק הרצוג (@HerzogMK) February 3, 2017

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Поздно вечером из-за плохого самочувствия глава парламентской оппозиции Израиля и председатель партии "Сионистский лагерь" Ицхак Герцог обратился в тель-авивскую больницу Ихилов. Врачи подозревают, что у политика произошел микроинсульт.В заявлении медучреждения говорится, что Герцога сразу же поместили в отделение неотложной помощи, где он сдал серию анализов, которые лишь усилили опасения докторов."Он чувствует себя прекрасно и обращается с окружающими", - заявили представители больницы Ихилов.Несмотря на это, было решено, что главный оппозиционер Израиля проведет ночь под наблюдением в отделении неврологии.Помимо этого, в своем микроблоге Twitter Герцог разместил "больничное" селфи, на котором он изображен вместе с супругой."Сегодня вечером я почувствовал себя плохо. На всякий случай, мы с Михаль обратились в медицинский центр в Тель-Авиве. Я сдаю анализы и уже чувствую себя лучше", - сообщил политик, поблагодарив медперсонал и всех, кто проявлял беспокойство о его самочувствии.Как пишет Ynet, помощники Герцога сказали, что в течение дня его лихорадило и он чувствовал слабость. К вечеру у него поднялся жар, после чего он был вынужден обратиться в отделение неотложной помощи Ихилов. На протяжении всего времени он находился в полном сознании и добрался до больницы своим ходом.