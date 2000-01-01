04.01 15:13 MIGnews.com

Генерал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации

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Военный генерал Ливийской национальной армии (LNA) Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в качестве меры противодействия иностранной интервенции.В четверг турецкий парламент одобрил инициативу президента Реджепа Тайипа Эрдогана направить военные подкрепления ливийским союзникам.После свержения и убийства тогдашнего ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году страна погрузилась в жестокую гражданскую войну. Территория поделилась между двумя центрами власти - выборным парламентом на востоке страны, поддерживаемым силами Хафтара и поддерживаемой ООН ГНА на западе.