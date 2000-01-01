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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:05.01 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

В результате удара США в Багдаде убит лидер Брига Али В субботу, 4 января, государственное телевидение Ирака сообщило об авиаударах США по колонне проиранских шиитских боевиков возле лагеря Таджи к северу от Багдада. Официальные лица Пентагона подтвердили, что удар был нанесен США, и заявили, что операция была направлена на бригады имама Али.

Посольство США в Ираке и базу ВВС обстреляли ракетами Одна ракета попала в центральную часть Багдада и взорвалась в "зеленой зоне", где расположено посольство США, и еще две взорвались в районе базы ВВС "Балад" к северу от столицы, где размещаются американские войска.

Трагедия в Тель-Авиве: двое скончались в затопленном лифте 12-й канал израильского ТВ сообщает, что в результате затопления лифта на подземной стоянке в жилом доме на улице Надав в квартале Ха Тиква погибли два человека.

НАТО сворачивает свои миссии в Ираке: названы причины В НАТО решили приостановить свои учебные миссии в Ираке после того, как США убили иранского генерала Касема Сулеймани.

В Тель-Авиве за четыре часа выпало 20% годовой нормы осадков Мэрия Тель-Авива сообщила о том, что в результате сильнейших дождей в городе за четыре часа выпало 20% годовой нормы осадков.


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