Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

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В результате удара США в Багдаде убит лидер Брига Али В субботу, 4 января, государственное телевидение Ирака сообщило об авиаударах США по колонне проиранских шиитских боевиков возле лагеря Таджи к северу от Багдада. Официальные лица Пентагона подтвердили, что удар был нанесен США, и заявили, что операция была направлена на бригады имама Али.
Посольство США в Ираке и базу ВВС обстреляли ракетами Одна ракета попала в центральную часть Багдада и взорвалась в "зеленой зоне", где расположено посольство США, и еще две взорвались в районе базы ВВС "Балад" к северу от столицы, где размещаются американские войска.