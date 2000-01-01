04.01 21:11 MIGnews.com

НАТО сворачивает свои миссии в Ираке: названы причины

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В НАТО решили приостановить свои учебные миссии в Ираке после того как США убили иранского генерала Касема Сулеймани.Об этом в субботу, 4 января, заявил представитель альянса, сообщает i24News.Североатлантический альянс назвал причиной приостановки миссии растущую нестабильность в стране после авиаударов США.Миссия НАТО в Ираке, численность которой исчисляется сотнями, учит силы безопасности страны по просьбе правительства предотвратить возврат группировки «Исламское государство».