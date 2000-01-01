04.01 21:11 MIGnews.com
НАТО сворачивает свои миссии в Ираке: названы причины
В НАТО решили приостановить свои учебные миссии в Ираке после того как США убили иранского генерала Касема Сулеймани.
Об этом в субботу, 4 января, заявил представитель альянса, сообщает i24News.
Североатлантический альянс назвал причиной приостановки миссии растущую нестабильность в стране после авиаударов США.
Миссия НАТО в Ираке, численность которой исчисляется сотнями, учит силы безопасности страны по просьбе правительства предотвратить возврат группировки «Исламское государство».
Поделиться
Все по теме
Комментарии