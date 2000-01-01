Израиль решил закупить третью эскадрилью F-35

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля планируют в ближайшее время закупить полсотни новейших американских истребителей пятого поколения F-35.
Об этом сообщил вице-президент корпорации Lockheed Martin Гари Норт во время недавнего визита в Израиль, передает интернет-издание Israel Hayom.
По его словам, Израиль подал запрос на информацию о потенциальной приобретении третьей эскадрильи F-35.
По его словам, преимущества самолета не только в его невидимости для радаров, но и в технологиях, способных распознавать воздушные цели, летящие на малой высоте со скоростью баллистической ракеты с огромной дистанции, а также обмениваться данными с датчиков в режиме реального времени.