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Израиль решил закупить третью эскадрилью F-35 | Фото:04.01 20:45   MIGnews.com

Израиль решил закупить третью эскадрилью F-35

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля планируют в ближайшее время закупить полсотни новейших американских истребителей пятого поколения F-35.

Об этом сообщил вице-президент корпорации Lockheed Martin Гари Норт во время недавнего визита в Израиль, передает интернет-издание Israel Hayom.

По его словам, Израиль подал запрос на информацию о потенциальной приобретении третьей эскадрильи F-35.

По его словам, преимущества самолета не только в его невидимости для радаров, но и в технологиях, способных распознавать воздушные цели, летящие на малой высоте со скоростью баллистической ракеты с огромной дистанции, а также обмениваться данными с датчиков в режиме реального времени.


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