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Ливийский парламент отказался от помощи Турции | Фото:04.01 19:15   MIGnews.com

Ливийский парламент отказался от помощи Турции

Парламент Ливии проголосовал за отмену двух межправительственных соглашений между Ливией и Турцией.

Так, законодатели признали недействительными заключенные с Турцией соглашения о морской границе и военном сотрудничестве, сообщил в субботу, 4 января, спикер местного парламента, передает Deutsche Welle.

Обе сделки руководитель признанного ООН правительства национального единства Фаиз Сарадж подписал в конце ноября 2019 года вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Соглашение о военном сотрудничестве предусматривало возможность отправки турецких военных для поддержки войск правительства национального единства в борьбе против сил командующего самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" (ЛПА) Халифы Хафтара, которого поддерживает парламент Ливии.

Кроме того, члены расположенного на востоке страны законодательного органа высказались за разрыв отношений с Турцией, передает агентство новостей dpa. Союзный к Хафтара парламент также решил начать расследование в отношении Фаиза Сараджа, обвинив его в "государственной измене".


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