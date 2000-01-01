04.01 19:15 MIGnews.com

Ливийский парламент отказался от помощи Турции

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Парламент Ливии проголосовал за отмену двух межправительственных соглашений между Ливией и Турцией.Так, законодатели признали недействительными заключенные с Турцией соглашения о морской границе и военном сотрудничестве, сообщил в субботу, 4 января, спикер местного парламента, передает Deutsche Welle.Обе сделки руководитель признанного ООН правительства национального единства Фаиз Сарадж подписал в конце ноября 2019 года вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.Соглашение о военном сотрудничестве предусматривало возможность отправки турецких военных для поддержки войск правительства национального единства в борьбе против сил командующего самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" (ЛПА) Халифы Хафтара, которого поддерживает парламент Ливии.Кроме того, члены расположенного на востоке страны законодательного органа высказались за разрыв отношений с Турцией, передает агентство новостей dpa. Союзный к Хафтара парламент также решил начать расследование в отношении Фаиза Сараджа, обвинив его в "государственной измене".