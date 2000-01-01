04.01 16:06 MIGnews.com

Лавров поговорил с турецким и иранским коллегами

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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своими коллегами из Турции и Ирана Мевлютом Чавушоглу и Мохаммадом Джавадом Зарифом соответственно.Переговоры состоялись в субботу, 4 января, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.Так, для начала, главы МИД РФ и Турции обсудили ситуацию, сложившуюся в результате ликвидации военнослужащими Соединенных Штатов Америки командующего силами спецназначения Корпуса стражей иранской революции Касема Сулеймани.Лавров подчеркнул, что действия США якобы являются грубым нарушением норм международного права и не способствуют борьбе с терроризмом. Кроме того, стороны глубоко озабочены возможными последствиями действий США для мира и стабильности на Ближнем Востоке.После того, глава МИД РФ по инициативе Тегерана поговорил со своим иранским коллегой, в ходе разговора Лавров выразил Зарифу соболезнования в связи с ликвидацией Сулеймани.