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Левые республиканцы Каталонии не пойдут на выборы | Фото:05.01 01:45   MIGnews.com

Левые республиканцы Каталонии не пойдут на выборы

Каталонская партия Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) подтвердила в субботу, 4 января, что воздержится от участия в голосовании в парламенте Испании, чтобы утвердить лидера социалистов Педро Санчеса в качестве премьер-министра. Об этом заявил высокопоставленный чиновник партии.

Национальный исполнительный орган партии встретился после решения испанской избирательной комиссии заблокироватьлидера ЕРК Ориола Ханкераса от вступления в Европейский парламент, что поставило под сомнение поддержку партии.

Выступая перед журналистами после встречи, представитель ЕРК Пере Арагонес заявил, что партия продолжит работу с социалистами, чтобы попытаться решить каталонский конфликт путем переговоров, подтверждая более раннее сообщение испанской газеты El Pais.


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