04.01 15:29 MIGnews.com

Китай сменил представителя партии в Гонконге

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Китай заменил главу своего отделения по связям в Гонконге, самого высокопоставленного политического представителя материка, после более шести месяцев антиправительственных акций в городе.Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая сообщило, что Ванг Чжиминя заменили на должности высшего деятеля Коммунистической парти в области. Пекин рассматривал такую возможность в знак неудовлетворенности тем, как отделение по связям справлялось с антиправительственными настроениями.Отделение связи, которое подотчетно Государственному совету Китая, служит платформой для Пекина, чтобы продемонстрировать свое влияние в городе. Массовые акции протеста разразились в июне в Гонконге из-за законопроекта об экстрадиции.