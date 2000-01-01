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04.01 15:29   MIGnews.com

Китай сменил представителя партии в Гонконге

Китай заменил главу своего отделения по связям в Гонконге, самого высокопоставленного политического представителя материка, после более шести месяцев антиправительственных акций в городе.

Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая сообщило, что Ванг Чжиминя заменили на должности высшего деятеля Коммунистической парти в области. Пекин рассматривал такую возможность в знак неудовлетворенности тем, как отделение по связям справлялось с антиправительственными настроениями.

Отделение связи, которое подотчетно Государственному совету Китая, служит платформой для Пекина, чтобы продемонстрировать свое влияние в городе. Массовые акции протеста разразились в июне в Гонконге из-за законопроекта об экстрадиции.


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