"Смерть Америке!": в Ираке простились с Сулеймани

Тысячи человек собрались в Багдаде перед похоронной процессией для убитого военного командира Ирана Кассема Солеймани, лидера иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса и других, погибших в результате авиаудара США в Ираке.
Сулеймани был самым видным военным командиром Тегерана, а аль-Мухандис был заместителем командующего объединенными военизированными группировками Народных мобилизационных сил Ирака.
Скорбящие начали собираться на улицах Багдада утром перед началом шествия, размахивая флагами Ирака и ополчения. Многие скандировали "Смерть Америке!".
Ранее в субботу иракский PMF заявил, что в результате новых воздушных ударов вблизи лагеря Таджи погибли шесть человек и трое получили тяжелые ранения от атаки США.