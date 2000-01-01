04.01 11:42 MIGnews.com

"Смерть Америке!": в Ираке простились с Сулеймани

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Тысячи человек собрались в Багдаде перед похоронной процессией для убитого военного командира Ирана Кассема Солеймани, лидера иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса и других, погибших в результате авиаудара США в Ираке.Сулеймани был самым видным военным командиром Тегерана, а аль-Мухандис был заместителем командующего объединенными военизированными группировками Народных мобилизационных сил Ирака.Скорбящие начали собираться на улицах Багдада утром перед началом шествия, размахивая флагами Ирака и ополчения. Многие скандировали "Смерть Америке!".Ранее в субботу иракский PMF заявил, что в результате новых воздушных ударов вблизи лагеря Таджи погибли шесть человек и трое получили тяжелые ранения от атаки США.