04.01 09:35 MIGnews.com

Австралия задумалась о перемещении посольства в Иерусалим

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Бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт призвал правительство перенести посольство Австралии в Иерусалим. Он уточнил, что если избранный президент США Дональд Трамп сдержит свое предвыборное обещание и переместить посольство Штатов из Тель-Авива в Иерусалим, то Австралии нужно последовать примеру американской администрации.Также он призвал австралийское правительство приостановить финансовую поддержку Палестинской автономии. К такому выводу экс-премьер пришел после общения с руководством ПА, включая главу правительства Рами Хамдаллой.Судя по всему, Эбботт не поверил в то, что палестинцы готовы признать право Израиля на существование в обмен на безопасные границы. Бывший премьер-министр подчеркнул, что в "искренность палестинцев трудно поверить, поскольку с другой стороны на палестинском ТВ воспевают смертников, а также называют евреев свиньями и обезьянами".Однако он также поддержал создание "двух государств для двух народов", отметив, что в палестинском государстве, евреи должны иметь те же права, что и палестинцы в Израиле.В свою очередь, министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп не поддержала призывов экс-премьера. Он заявила, что "нет никаких планов по переносу австралийского посольства в Иерусалим".