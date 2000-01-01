04.01 09:05 MIGnews.com

Белый дом объяснил, почему не ввели санкции против Путина

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Официальный представитель Белого дома США Джош Эрнест дал разъяснения, почему американские власти не ввели санкции против президента РФ Владимира Путина, передает РИА Новости."Согласно политике введения санкций, лидеры иностранных государств указываются в черных списках только в определенных обстоятельствах. И было бы чрезвычайным, если бы лично Путин оказался в этом списке", – сказал Эрнест.Напомним, что в декабре прошлого года президент США Барак Обама ввел новые санкции в отношении девяти физических и юридических лиц из России. Также он объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов.