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Белый дом объяснил, почему не ввели санкции против Путина | Фото: Thinkstock04.01 09:05   MIGnews.com

Белый дом объяснил, почему не ввели санкции против Путина

Официальный представитель Белого дома США Джош Эрнест дал разъяснения, почему американские власти не ввели санкции против президента РФ Владимира Путина, передает РИА Новости.

"Согласно политике введения санкций, лидеры иностранных государств указываются в черных списках только в определенных обстоятельствах. И было бы чрезвычайным, если бы лично Путин оказался в этом списке", – сказал Эрнест.

Напомним, что в декабре прошлого года президент США Барак Обама ввел новые санкции в отношении девяти физических и юридических лиц из России. Также он объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов.
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