04.01 08:02 MIGnews.com

В Турции продлили чрезвычайное положение

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Турецкий парламент проголосовал за продления чрезвычайного положения в стране еще на три месяца с 19 января.Вице-премьер Нуман Куртулмуш, продление чрезвычайного положения необходимо, в частности, в связи с терактами в стране.Напомним, что режим ЧП был введен в Турции после попытки государственного переворота, которую мятежники провели в ночь на 16 июля. Тогда погибли около 240 человек. Впоследствии, в октябре, парламент продлил действие режима.Также с июля в стране было арестовано более 40 тысяч человек и десятки тысяч уволены со своих должностей.