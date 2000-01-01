В Турции продлили чрезвычайное положение

Турецкий парламент проголосовал за продления чрезвычайного положения в стране еще на три месяца с 19 января.
Вице-премьер Нуман Куртулмуш, продление чрезвычайного положения необходимо, в частности, в связи с терактами в стране.
Напомним, что режим ЧП был введен в Турции после попытки государственного переворота, которую мятежники провели в ночь на 16 июля. Тогда погибли около 240 человек. Впоследствии, в октябре, парламент продлил действие режима.
Также с июля в стране было арестовано более 40 тысяч человек и десятки тысяч уволены со своих должностей.