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Нетаниягу: решения Парижского форума могут стать резолюциями 04.01 06:04   MIGnews.com

Нетаниягу: решения Парижского форума могут стать резолюциями

Премьер министр Израиля - Беньямин Нетаниягу, выступая на съезде послов Израиля в различных странах (в МИД) заявил:

"Парижский форум – пустая трата времени. Но есть индикаторы, показывающие что решения, которые там будут приняты, попытаются превратить в дополнительное решение Совета Безопасности. Это уже не «пустая трата времени», и таких индикаторов немало. Поэтому первичной задачей является предотвращение дополнительных решений в ООН – дополнительных решений Совбеза, а также решений квартета.

Мы прикладываем для этого значительные усилия, и это должно быть вашей основной задачей в ближайшие дни. Это не займет много времени, но на это уйдут ближайшие две недели. Надо преуспеть в этом, это наиважнейшая задача на этот час. "
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