Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






05.01 05:17   MIGnews.com

С законом НДИ сторонники террора в Кнессет больше не пройдут

Сегодня на заседании парламентской комиссии по законодательству был утвержден к первому чтению законопроект депутата Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одеда Форера, в соответствии с которым человек, подстрекавший к террору, не может стать парламентарием.

Согласно существующему на данный момент законодательству, баллотироваться в Кнессет не может тот, кто был уличен в содействии террору. Инициатива Одеда Форера лишает возможности стать депутатом Кнессета человека, делавшего подстрекательские заявления или открыто выражавшего поддержку террору.

В ходе бурного обсуждения законопроекта на заседании комиссии Одед Форер привел ряд подстрекательских высказываний нынешних депутатов от Объединенного арабского списка. Парламентарий от НДИ указал, что если представленный им законопроект будет принят, то они не смогут на будущих выборах пройти в Кнессет.

"Все эти заявления однозначно свидетельствуют о том, что некоторые нынешние депутаты находятся в Кнессете не для того, чтобы представлять своих избирателей, а для того, чтобы заниматься подстрекательством и поддержкой террора", - подчеркнул Одед Форер.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:15
Найдено объяснение нелюбви толстых к спорту
03:28
Вьетнамец 18 лет жил с ножницами в животе
02:24
Татуировки укрепляют иммунитет человека
01:24
Как опасность кроется в мясе и шоколаде?
23:33
Названа самая безопасная авиакомпания 2016 года
22:22
У герцогини Кембриджской случилось радостное событие
21:40
Неизвестный открыл огонь в ресторане Стамбула: есть раненные
21:10
Младенец спас брата, на которого упал комод
20:58
В 2020 году израильтяне создадут летающие авто
20:09
Вице-президент Ирака назвал Израиль хуже ISIS
19:26
Каббалистический прогноз на 2017 год
19:11
Арвеладзе уволен из Маккаби
18:46
Ривлин не говорит, помилует ли "хевронского солдата"
18:02
В Украине арестованы израильтяне, осквернившие статую Иисуса
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus