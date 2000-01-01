05.01 05:17 MIGnews.com

С законом НДИ сторонники террора в Кнессет больше не пройдут

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Сегодня на заседании парламентской комиссии по законодательству был утвержден к первому чтению законопроект депутата Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одеда Форера, в соответствии с которым человек, подстрекавший к террору, не может стать парламентарием.Согласно существующему на данный момент законодательству, баллотироваться в Кнессет не может тот, кто был уличен в содействии террору. Инициатива Одеда Форера лишает возможности стать депутатом Кнессета человека, делавшего подстрекательские заявления или открыто выражавшего поддержку террору.В ходе бурного обсуждения законопроекта на заседании комиссии Одед Форер привел ряд подстрекательских высказываний нынешних депутатов от Объединенного арабского списка. Парламентарий от НДИ указал, что если представленный им законопроект будет принят, то они не смогут на будущих выборах пройти в Кнессет."Все эти заявления однозначно свидетельствуют о том, что некоторые нынешние депутаты находятся в Кнессете не для того, чтобы представлять своих избирателей, а для того, чтобы заниматься подстрекательством и поддержкой террора", - подчеркнул Одед Форер.