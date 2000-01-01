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Нетаниягу просит помиловать Эльора Азарию | Фото: Амос Бен Гершом, GPO04.01 21:56   MIGnews.com

Нетаниягу просит помиловать Эльора Азарию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу считает признание сержанта ЦАХАЛа Эльора Азарии виновным в непредумышленном убийстве арабского террориста в Хевроне "тяжелым и болезненным днем" и поддерживает идею помилования "хевронского солдата".

"Это тяжелый и болезненный день для нас всех. В первую очередь, для Эльора, его семьи, солдат Армии обороны Израиля, многих граждан и родителей солдат, включая меня самого", - гласит заявление, опубликованное его канцелярией, спустя восемь часов после объявления вердикта.

Несмотря на признание Азарии виновным, Нетаниягу призвал всех израильтян ответственно относиться к ЦАХАЛу, его офицерам и Генеральному штабу.

"У нас есть лишь одна армия, которая является залогом нашего существования. Солдаты ЦАХАЛа – сыновья и дочери всех нас, и они должны оставаться выше всех этих разногласий", - заявил премьер.

Напомним, что в течение всего "хевронского дела", которое длилось более 8 месяцев, Биньямин Нетаниягу делал достаточно противоречивые заявление – изначально выступив против Азарии, он сменил свою точку зрения и перешел к поддержке солдата и его семьи.

Сразу же после теракта в Хевроне 24 марта 2016 года, когда Эльор Азария застрелил обезоруженного арабского террориста, премьер заявил, что это нарушает нравственные ценности израильской армии. Однако спустя всего пару дней на своей странице в Facebook Нетаниягу призвал к поддержке солдата и выразил надежду на тщательное и справедливое расследование произошедшего, а вскоре после этого он позвонил отцу подсудимого на тот момент Эльора и выразил ему свою поддержку.

Пытаясь оставаться беспристрастным, он выражал уважение и правовой системе ЦАХАЛа, однако призывал военный трибунал учитывать все обстоятельства случившегося. Однако, несмотря на это, три судьи, выносившие вердикт, единогласно признали Азарию виновным, аргументировав это нестыковками в его показаниях.
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