04.01 18:46 MIGnews.com

Ривлин не говорит, помилует ли "хевронского солдата"

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Президент Израиля Реувен Ривлин рассмотрит прошение о помиловании "хевронского солдата" Эльора Азарии в соответствующий для того момент. Такое заявление было опубликовано канцелярией главы государства в среду, 4 января, сообщает Associated Press..Кроме того, в заявлении говорится, что Ривлин примет решение на счет помилования только "на основании убедительного судебного заключения".Стоит отметить, что до тех пор, пока продолжается судебный процесс по "хевронскому делу" – адвокаты сержанта Азарии уже готовятся подавать апелляцию – президента оно коснется очень нескоро.В заявлении не сказано, склонен ли Ривлин одобрить помилование. Говорится лишь, что, если таковой запрос поступит, то он будет рассмотрен "в соответствии со стандартной практикой и после рекомендаций соответствующих органов".