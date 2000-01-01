04.01 16:22 MIGnews.com

Ортодоксы шантажируют Нетаниягу

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Ультраортодоксальные члены правительства направили премьер-министру Биньямину Нетаниягу письмо с требованием не разрешать никакие виды коммерческой деятельности в Тель-Авиве на время шаббата."Мы не можем быть частью осквернения и позора шаббата этим распоряжением. Мы требуем, чтобы правительство Израиля приняло решение об аннулировании постановления, подрывающего правовой запрет на коммерческую деятельность в Израиле на время шаббата. Принятие данного решения является обязательным в свете важности Субботы. Просто недопустимо, чтобы нынешнее израильское правительство дало зеленый свет данному законопроекту и начало наступать на шаббат", - гласит текст обращения.Под письмом подписались следующие политики: министр МВД и лидер партии ШАС Арье Дери, глава Минздрава Яков Лицман и член Кнессета Моше Гафни (оба из "Яадут ха-Тора"). Как пишет Ynet, председатель "Еврейского дома" Нафтали Беннет отказался ставить свою подпись.Подписанты утверждают, что данные нововведения создадут условия для недобросовестной конкуренции с теми владельцами магазинов, которые хотели бы соблюдать субботу.Стоит отметить, что новое постановление тель-авивского муниципалитета предусматривает разрешение торговли в шаббат на главных улицах города. Несмотря на то, что оно должно быть утверждено в МВД и, соответственно, у Арье Дери есть все возможности для его торпедирования, министр хочет, чтобы такое решение было принято путем голосования в Кабмине.