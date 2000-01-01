04.01 16:37 MIGnews.com

Главы Молдавии и Приднестровья провели встречу

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Президенты Молдавии и непризнанной республики Приднестровье Игорь Додон и Вадим Красносельский провели первую за восемь лет встречу. Об этом сообщается на сайте главы Приднестровья.На встрече были определены вопросы во взаимоотношениях, требующие первоочередного решения."Речь идет о свободе перемещения граждан, признании документов, о железной дороге, связи. Контакт состоялся, встреча была насыщенная, а дальнейшее — это работа двух сторон", — сказал Красносельский.Додон в свою очередь отметил важность того, чтобы население увидело конкретный результат."Конечно, есть сложные вопросы, есть некоторые разные видения, но это не означает, что мы не должны садиться за стол переговоров, обсуждать и решать проблемы наших граждан. Что касается других, более сложных вопросов, пройдет время, и на основании результатов, которых добьемся сейчас, мы найдем и их решение", — сказал президент Молдавии.Ранее сообщалось, что Додон на рабочей встрече с Красносельским 4 января обсудит нормализацию отношений.