Эрдоган назвал главную цель терактов в Стамбуле

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что главной целью терактов в Стамбуле является разобщение турок друг против друга.
"Целью нападений в Стамбуле является разъединение турецкого народа и усиление раскола в обществе", - цитирует CNN Turk слова президента Турции.
Эрдоган также подчеркнул, что правительство не сдастся перед терроризмом и продолжит вести борьбу против террористов.
Ранее турецкий лидер назвал целью теракта в ночном клубе Стамбула – дестабилизацию обстановки в Турции. При этом он добавил, что его народ "не пойдет на поводу у террористов".