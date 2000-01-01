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YouTube 04.01 14:55   MIGnews.com

Эрдоган назвал главную цель терактов в Стамбуле

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что главной целью терактов в Стамбуле является разобщение турок друг против друга.

"Целью нападений в Стамбуле является разъединение турецкого народа и усиление раскола в обществе", - цитирует CNN Turk слова президента Турции.
Эрдоган также подчеркнул, что правительство не сдастся перед терроризмом и продолжит вести борьбу против террористов.

Ранее турецкий лидер назвал целью теракта в ночном клубе Стамбула – дестабилизацию обстановки в Турции. При этом он добавил, что его народ "не пойдет на поводу у террористов".
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