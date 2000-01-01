04.01 14:28 MIGnews.com

Исраэль Кац встал на защиту Азарии

Поделиться

Все по теме

Комментарии

инистр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац касательно решения суда по делу Эльора Азарии:"Надо как можно скорее позаботиться об осуществлении всех процедур, необходимых для помилования военнослужащего Эльора Азария. Суд огласил свою позицию. Теперь дело за правительством Израиля и ЦАХАЛем. Следует сделать все, чтобы солдат, которого мы отправили на линию фронта защищать граждан нашей страны от атак палестинского террора, как можно скорее был помилован".Напомним, часами ранее суд признал "хевронского стрелка" Эльора Азарию виновным в непреднамеренном убийстве нейтрализованного террориста.