Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






YouTube 04.01 14:28   MIGnews.com

Исраэль Кац встал на защиту Азарии

инистр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац касательно решения суда по делу Эльора Азарии:

"Надо как можно скорее позаботиться об осуществлении всех процедур, необходимых для помилования военнослужащего Эльора Азария. Суд огласил свою позицию. Теперь дело за правительством Израиля и ЦАХАЛем. Следует сделать все, чтобы солдат, которого мы отправили на линию фронта защищать граждан нашей страны от атак палестинского террора, как можно скорее был помилован".

Напомним, часами ранее суд признал "хевронского стрелка" Эльора Азарию виновным в непреднамеренном убийстве нейтрализованного террориста.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:09
WikiLeaks заплатит 20 тысяч долларов за архивы Клинтон
14:01
Семья террориста боится, что наказание Азарии будет легким
13:56
Китай: неизвестный с ножом напал на детсад. 11 пострадавших
13:41
Ципи Ливни: "ЦАХАЛ должен оставаться вне политических игр"
13:33
Ирак: Мосул покинули 13 тысяч человек
12:55
США: грузчик случайно улетел в багажном отсеке
12:37
Глава ЦРУ: РФ использует в Сирии тактику выжженной земли
11:52
Ученые обнаружили новый человеческий орган
11:16
Сирия: в результате авианалета было убито 25 террористов
10:55
Клинтоны приедут на инаугурацию Трампа
10:29
Либерман: Аннексия Маале-Адумим не поможет Израилю
10:29
Установлена личность террориста из клуба в Стамбуле
10:16
СМИ: убийца посла РФ собирал информацию о нем с осени
10:14
В зале суда Азарию встретили аплодисментами  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus