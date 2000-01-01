04.01 13:41 MIGnews.com

Ципи Ливни: "ЦАХАЛ должен оставаться вне политических игр"

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Ципи Ливни, лидер партии Ха-Тнуа, Сионистский лагерь прокомментировал решение суда по делу "хевронского стрелка". Ливни заявил: "Ответственное руководство страны обязано сегодня поддержать ЦАХАЛ, выступить против агрессии на улицах и однозначно принять решение суда. Только так можно остановить раскол в израильском обществе, который произошел во время этого суда.Нельзя оставаться равнодушной к боли и горю семьи Азарии, - но вместе с тем, ответственное руководство обязано сегодня поддержать ЦАХАЛ и принять решение суда. Только так мы сможем снова объединить израильское общество вокруг ЦАХАЛа и сплотить людей в Израиле, как в стране, соблюдающей закон. ЦАХАЛ всегда должен оставаться вне любых политических игр".