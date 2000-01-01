04.01 15:11 MIGnews.com

Переговоры по Сирии пройдут в Астане 23 января

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Межсирийские консультации в Астане могут начаться 23 января. Об этом заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. По словам министра, главное условие для старта диалога – это соблюдение режима прекращения огня в Сирии, передает Газета.Ru."Если мы не сможем остановить нарушения режима прекращения огня, встреча в Астане может потерпеть крах", – добавил он.Чавушоглу также отметил, что 9 или 10 января в Турцию прибудут российские эксперты, чтобы обсудить будущую встречу в Астане. О том, что консультации пройдут именно там, президенты России, Турции и Казахстана договорились еще в середине декабря.