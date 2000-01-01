04.01 12:37 MIGnews.com

Глава ЦРУ: РФ использует в Сирии тактику выжженной земли

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Директор ЦРУ Джон Бреннан обвинил Россию в использовании в Сирии тактики выжженной земли, передает ТАСС.По словам Бреннана, Россия не подчиняется тем же правилам, что США, и ведет свою игру. Он заявил, что США вели переговоры с РФ, "чтобы убедить в том, что Башар Асад является частью проблемы", но это не принесло желанного для Вашингтона эффекта."Они предприняли эти чрезвычайно смелые и, на мой взгляд, во многих отношениях опрометчивые военные действия", – сказал глава ЦРУ.Совбез ООН 31 декабря единогласно принял резолюцию по Сирии, которую разработали РФ и Турция.