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Глава ЦРУ: РФ использует в Сирии тактику выжженной земли | Фото: Thinkstock04.01 12:37   MIGnews.com

Глава ЦРУ: РФ использует в Сирии тактику выжженной земли

Директор ЦРУ Джон Бреннан обвинил Россию в использовании в Сирии тактики выжженной земли, передает ТАСС.

По словам Бреннана, Россия не подчиняется тем же правилам, что США, и ведет свою игру. Он заявил, что США вели переговоры с РФ, "чтобы убедить в том, что Башар Асад является частью проблемы", но это не принесло желанного для Вашингтона эффекта.

"Они предприняли эти чрезвычайно смелые и, на мой взгляд, во многих отношениях опрометчивые военные действия", – сказал глава ЦРУ.

Совбез ООН 31 декабря единогласно принял резолюцию по Сирии, которую разработали РФ и Турция.
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