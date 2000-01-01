04.01 10:55 MIGnews.com

Клинтоны приедут на инаугурацию Трампа

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Как стало известно, чета Клинтон прибудет на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтон 20 января. На церемонии также будет присутствовать бывший президент страны Джордж Буш-младший вместе со своей женой. Об этом сообщает телеканал CNN.По информации канала, помимо Хиллари и Билла Клинтон на инаугурацию приедет и 39-й президент Джимми Картер. Однако бывший президент Джордж Буш-старший попустит церемонию в связи с проблемами со здоровьем.Напомним, что инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января текущего года в Вашингтоне. После чего, магнат официально будет провозглашен 45-м президентом Соединенных Штатов Америки.