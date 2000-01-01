04.01 10:29 MIGnews.com

Либерман: Аннексия Маале-Адумим не поможет Израилю

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман подверг резкой критике председателя "Еврейского дома" и министра образования Израиля Нафтали Беннет за призывы аннексировать так называемую "спорную" территорию – поселок Маале-Адумим.В свою очередь Либерман подчеркнул, что переговоры об аннексии не помогут решить корень самой проблемы.Выступая на собрании партии НДИ в Петах-Тикве, министр обороны заявил: "Я каждый день слышу призывы применить израильский суверенитет и правовое регулирование. Но давайте подумаем – мудрое ли это решение? Ведь это ничем не поможет, а лишь нанесет вред поселенческой деятельности и ущерб дипломатическим усилиям правительства".Министр обороны подчеркнул, что "Израиль не должен стремиться провоцировать другую сторону применением силы". По его словам правительство должно сделать все спокойно, мудро и решительно. В пример он привел Бегина и его закон об аннексии Голан:"Когда Бегин провел закон об аннексии Голанских высот, он сделал это в три чтения в один и тот же день, без всякого шума".Хотя и Либерман в открытую не упомянул имя Беннета, но было очевидно, что он критикую призывы ссылался на заявления министра, который призвал провести законопроект о применении израильского суверенитета в поселении Маале-Адумим.