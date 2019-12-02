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Джонсон увеличит тюремные сроки после теракта в Лондоне 03.12 18:53   MIGnews.com

Джонсон увеличит тюремные сроки после теракта в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что увеличит тюремные сроки после нападения в Лондоне, совершенного человеком, ранее осужденным за терроризм и освобожденным слишком рано.

Менее чем за две недели до того, как британцы отправятся на выборы, закон и порядок заняли первое место среди предвыборных тем, поскольку террорист Усман Хан убил двух человек в пятницу, прежде чем его застрелила полиция.

Джонсон сказал, что если он выиграет выборы 12 декабря, то будет вкладывать больше в тюремную систему и усиливать приговоры, пишет ABC.

"Мне жаль, что этот человек был на улице, я думаю, что это было абсолютно отвратительно, и мы собираемся принять меры", - заявил он.

Джонсон сказал, что около 74 человек, осужденных за серьезные преступления, были освобождены в соответствии с законодательством, и они находятся под наблюдением, чтобы предотвратить любую угрозу для общества.

Лидер лейбористов Джереми Корбин в свою очередь сказал, что осужденные террористы "не обязательно" должны отбывать свои полные тюремные сроки.

"Это зависит от обстоятельств, это зависит от приговора, но в решающей степени это зависит от того, что они сделали в тюрьме", - отметил он.


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