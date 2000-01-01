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333 свидетеля против Нетаниягу 03.12 09:24   MIGnews.com

333 свидетеля против Нетаниягу

2 декабря юридический советник правительства Авихай Мандельблитт передал обвинительное заключение против главы правительства Биньямина Нетаниягу спикеру Кнессета Юли Эдельштейну.

В документе, кроме прочего, перечислены 333 свидетеля обвинения против Нетаниягу.

Список состоит из доверенных людей Нетаниягу, журналистов, и политиков.

Среди свидетелей - богатые спонсоры Нетаниягу - такие, как Шелдон АПрисон, Мириам Адельсон, Рон Лаудер, два человека, фигурирующие в “деле 100” - Арнон Милчан и Джеймс Паркер, а также кузен Нетаниягу Натан Миликовски.

Среди свидетелей - близкие советники Нетаниягу - Рон Дермер, Перах Лернер, Нир Хефец, Давид Шимрон, Давид Шаран, ран Барац и Шлом Фильбер.

В списке также и представители высшего оборонного истеблишмента - бывший глава Совета Национальной Обороны Узи Арад, бывший шеф ШАБАКа Юваль Дискин и бывший глава Моссада Тамир Пардо.

Среди политиков, фигурирующих в списке - Яир Лапид, Эйтан Кабель, Ярив Левин, Зеев Элькин, Ципи Ливни, Цахи Ханегби, Инон Магаль и Гилад Эрдан.


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