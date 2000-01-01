03.12 09:24 MIGnews.com

333 свидетеля против Нетаниягу

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2 декабря юридический советник правительства Авихай Мандельблитт передал обвинительное заключение против главы правительства Биньямина Нетаниягу спикеру Кнессета Юли Эдельштейну.В документе, кроме прочего, перечислены 333 свидетеля обвинения против Нетаниягу.Список состоит из доверенных людей Нетаниягу, журналистов, и политиков.Среди свидетелей - богатые спонсоры Нетаниягу - такие, как Шелдон АПрисон, Мириам Адельсон, Рон Лаудер, два человека, фигурирующие в “деле 100” - Арнон Милчан и Джеймс Паркер, а также кузен Нетаниягу Натан Миликовски.Среди свидетелей - близкие советники Нетаниягу - Рон Дермер, Перах Лернер, Нир Хефец, Давид Шимрон, Давид Шаран, ран Барац и Шлом Фильбер.В списке также и представители высшего оборонного истеблишмента - бывший глава Совета Национальной Обороны Узи Арад, бывший шеф ШАБАКа Юваль Дискин и бывший глава Моссада Тамир Пардо.Среди политиков, фигурирующих в списке - Яир Лапид, Эйтан Кабель, Ярив Левин, Зеев Элькин, Ципи Ливни, Цахи Ханегби, Инон Магаль и Гилад Эрдан.