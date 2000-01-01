03.12 09:17 MIGnews.com

Французы могут принять резолюцию о ненависти к Израилю

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Нижняя палата французского парламента проголосует по проекту резолюции, который называет ненависть к Израилю – формой антисемитизма.Заседание по этому поводу назначено на 3 ноября, передает The Jerusalem Post.Таим образом, 577 членов Национального собрания проголосуют по проекту, который призывает правительство присоединиться к европейским странам в обозначении слова "антисемитизм", принятого Международным альянсом в память о Холокосте.В частности, в определении IHRA говорится, что некоторые формы ненависти к Израилю, в том числе сравнение его с нацистской Германией, являются примерами антисемитизма, хотя критика израильской политики таковой не является.Депутат Сильвен Майярд, представляющий правящую центристскую партию президента Эммануэля Макрона, своим проектом резолюции вызвал недельные дебаты во французских СМИ.