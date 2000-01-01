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Французы проголосуют за резолюцию о ненависти к Израилю | Фото:03.12 09:17   MIGnews.com

Французы могут принять резолюцию о ненависти к Израилю

Нижняя палата французского парламента проголосует по проекту резолюции, который называет ненависть к Израилю – формой антисемитизма.

Заседание по этому поводу назначено на 3 ноября, передает The Jerusalem Post.

Таим образом, 577 членов Национального собрания проголосуют по проекту, который призывает правительство присоединиться к европейским странам в обозначении слова "антисемитизм", принятого Международным альянсом в память о Холокосте.

В частности, в определении IHRA говорится, что некоторые формы ненависти к Израилю, в том числе сравнение его с нацистской Германией, являются примерами антисемитизма, хотя критика израильской политики таковой не является.

Депутат Сильвен Майярд, представляющий правящую центристскую партию президента Эммануэля Макрона, своим проектом резолюции вызвал недельные дебаты во французских СМИ.


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