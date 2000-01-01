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Ганц: пакт о взаимной обороне с США свяжет руки ЦАХАЛ | Фото:03.12 08:47   MIGnews.com

Ганц: пакт о взаимной обороне с США свяжет руки ЦАХАЛа

Председатель партии "Кахоль Лаван" Бенц Ганц раскритиковал перспективу израильско-американского соглашения о взаимной обороне.

В понедельник, 2 декабря он предупредил, что договоренность с Вашингтоном поставит под угрозу свободу военных действий Израиля и нарушит оборонную политику.

"В Кахоль Лаван" под моим руководством не поддержат международное соглашение, которое ограничит действия Израиля и способность ЦАХАЛ защитить страну от угроз, с которыми она сталкивается", – сказал он.

По словам Ганца, он глубоко уважает стратегические отношения с израильским союзником – Соединенными Штатами, с которым есть ценности и общие интересы.

"Есть серьезная обеспокоенность тем, что премьер-министр, который занят собой, позволит связать руки силам безопасности", – добавил Ганц.

Ранее Биньямин Нетаниягу и Дональд Трамп кратко обсудили тему пакта о взаимной обороне между Иерусалимом и Вашингтоном в преддверии израильских выборов в сентябре.


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