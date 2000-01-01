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Охана: Я назначу преемника Шая Ницана 03.12 07:29   MIGnews.com

Охана: Я назначу преемника Шая Ницана

Несмотря на заявления юридического советника Авихая Мандельблитта министр юстиции Амир Охана продолжает настаивать на том, что назначение исполняющего обязанности генерального прокурора является его прерогативой. 

Охана заявил: “Поскольку мы живем в правовом государстве, человек, который примет решение о назначении исполняющего обязанности на пост генерального прокурора - я, и я буду консультироваться с главой комиссии по гражданской службе и юридическим советником правительства”.

Охана опубликовал список из пяти кандидатов на должность. Тем не менее, издание Калькалист сообщает, что только один из них - заместитель генерального прокурора по криминальным делам Шломо Лембергер является приемлемым для Мандельблитта. Мандельблитт полагает, что только у него “есть достаточно необходимого опыта”.

Другой кандидат, названный Оханой - Раз Низри опубликовал письмо, в котором отказывается от назначения , и рекомендует назначить Шломо Лембергера.

Газета также сообщает, что Мандельблитт считает достойным кандидатом на пост Лиат Бен-Ари - заместителя прокурора тель-авивского округа по экономическим преступлениям, ведущая дела против Нетаниягу.


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