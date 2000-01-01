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Нетаниягу попросит иммунитет в последний момент | Фото:03.12 07:31   MIGnews.com

Нетаниягу попросит иммунитет в последний момент

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, как ожидается, попросит об иммунитете в последнюю минуту, чтобы использовать весь предоставленный ему срок.

В этом уверены некоторые политики, передает "Аруц Шева".

В частности, Нетаниягу со 2 декабря имеет 30 дней, чтобы объявить, собирается ли он просить Кнессет о предоставлении ему иммунитета от судебного преследования. По мнению политиков, премьер-министр подождет последнего момента, чтобы сделать официальный запрос.

Это объясняется тем, что с приближением роспуска Кнессета будет сложно созвать орган, уполномоченным обсуждать этот вопрос.

Депутаты от "Ликуда" настаивают, что Нетаниягу должен искать иммунитета, чтобы убедить общественность в том, что он может руководить государством.


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