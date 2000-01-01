Нетаниягу попросит иммунитет в последний момент

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, как ожидается, попросит об иммунитете в последнюю минуту, чтобы использовать весь предоставленный ему срок.
В этом уверены некоторые политики, передает "Аруц Шева".
В частности, Нетаниягу со 2 декабря имеет 30 дней, чтобы объявить, собирается ли он просить Кнессет о предоставлении ему иммунитета от судебного преследования. По мнению политиков, премьер-министр подождет последнего момента, чтобы сделать официальный запрос.
Это объясняется тем, что с приближением роспуска Кнессета будет сложно созвать орган, уполномоченным обсуждать этот вопрос.
Депутаты от "Ликуда" настаивают, что Нетаниягу должен искать иммунитета, чтобы убедить общественность в том, что он может руководить государством.