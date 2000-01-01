03.12 06:51 MIGnews.com

Мандельблитт отменит назначения Оханы

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Заявление министра юстиции Израиля Амира Оханы о том, что он назначит временно исполняющего обязанности генерального прокурора было встречено в штыки юридическим советником правительства Авихаем Мандельблиттом.Министр юстиции Израиля Амир Охана (Ликуд) опубликовал список кандидатов на пост исполняющего обязанности генерального прокурора Израиля.Срок полномочий нынешнего генерального прокурора, Шая Ницана, заканчивается через две недели.По сообщению 12-го канала в списке значатся помощник юридического советника правительства Авихай Мандельблитта Раз Низри, заместитель генерального прокурора по криминальным делам Шломо Ламбергер, Орли Бен-Ари-Гинзберг - заместитель прокурора центрального округа, Дан Эльдад - директор экономического управления прокуратуры, Ошра Газ-Эйзенштейн , прокурор тель-авивского округа.Постоянный генпрокурор будет выбран после создания постоянного правительства и комиссии по поиску подходящих кандидатов.Источники из окружения Мандельблитта предупредили, что в случае, если Мандельблитт не согласится с кандидатурой исполняющего обязанности генпрокурора - решение Оханы будет отменено. Мандельблитт предупредил, что в случае попытки назнаяения Оханой кандидата, с которым он не согласен дело будет передано на рассмотрение БАГАЦа.Мандельблитт также издал заявление, в котором говорится, что выбор кандидатов на эту должность должен координироваться с ним.Немедленно после публикации списков кандидатов Оханы юридический советник правительства опубликовал заявление, в котором сообщается: “Речь идет о главе офиса генерального прокурора, который служит в качестве одного из руководителей правоохранительной системы и системы уголовного преследования, вторая по важности должность после должности юридического советника правительства”.Мандельблитт продолжил: “В современной ситуации это назначение особенно чувствительно, поскольку генеральный прокурор несет ответственность и за работу по делам против премьер-министра, также как и в отношении других избранных чиновников в правительстве. Эти аспекты особенно усиливают чувствительность и уникальность процесса принятия решений исполняющего обязанности генерального прокурора в наши дни. Он должен будет гарантировать профессиональную независимость и независимость от правящих властей уголовного процесса”.Далее Мандельблитт конекрето сообщил, кого считает необходимым назначить на должность исполняющего обязанности генерального прокурора.. Он назвал имя Шломо Ламберегра, заместителя генерального прокурора по криминальным делам.