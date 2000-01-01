03.12 12:51 MIGnews.com

Эфи Наве предъявят в получении "взятки интимом" от судьи

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Государственная прокуратура Израиля приняла решение о предъявлении бывшему главе Ассоциации Адвокатов Израиля Эфит Наве обвинения во взятке.Суду над Наве должны предшествовать досудебные слушания.Взятку он получил в виде интимных услуг от своей любовницы Эти Крейф - судье окружного суда Нетании.Судье будет предъявлено обвинение “в уничтожении вещественных доказательств”.Наве будет предъявлено дополнительное обвинение в нарушении доверия.Решение принято генеральным прокурором Израиля Шаем Ницаном по рекомендации его заместителя Шломо Ламбергера.Крейф подозревают в том, что она занималась сексом с Наве, ради того, чтобы тот помог с ее избранием на пост судьи.44-летняя Крейф закончила Академический колледж Нетании, а вторую степень получила в Университете Бар-Илан в 2008 году. С 2003 по 2016 годы она работала адвокатом в полиции Израиля. Ее избрали на пост судьи в июле 2016 года - большинством в 8 голосов против одного.Работавший с ней полицейский говорит: “Я в жизни в это не поверю. Ей не нужна никакая помощь, она талантлива, она сама по себе бомба”.Адвокат, представлявший интересы обвиняемых на процессах судьи Крейф говорит: “Она - очень достойная судья, очень эффективная, очень сфокусированная, она знает, как выделить самое главное в деле”.Не все, однако, с этим согласны. Другая адвокат сказала: “У меня, после ее назначения, честно говоря, поднялась бровь. И не только у меня, и не только бровь. Она была ОК - но в ней не было ничего сколько-нибудь выдающегося”.Согласно материалам обвинительного заключения Крейф, работавшая прокурором, познакомилась с Наве через месяц после того, как выдвинула свою кандидатуру на пост судьи. Между ними завязалось активное общение , увенчавшееся “интимной встречей в доме Крейф”.Обвинительное заключение констатирует: “После избрания Наве на пост главы Ассоциации, Крейф, с одной стороны, знала, что он может ее продвинуть, а с другой - что он желает интимных отношений с ней. Поэтому она ободряла, развивала и углубляла флирт и интимные отношения с ним, и двое даже устроили интимную встречу в ее доме - в разгар процесса ее назначения на должность судьи”.Адвокат судьи Эти Крейф заявил в связи с публикацией имени его клиента: “Ее честь, судья Крейф обнаружила себя в качестве виновной в битве между гигантскими элементами правоохранительной системы. Ее связь с Эфи Наве была личной и не имела никакого отношения к ее назначению на пост судьи”.Адвокат добавил: “Речь идет об отличной профессиональной и энергичной судье, основательной и прямой, заслужившей многочисленные похвалы за ее профессиональную работу. Сегодня она - судья, а до этого многие годы служила в рядах израильской полиции. Не случайно восемь членов комитета по назначению судей, и среди них - глава Верховного Суда выбрали ее в качестве подходящей кандидатуры на пост судьи. Судья Крейф убеждена в том, что полицейское расследование покажет - в профессиональном поведении не было никаких ошибок и изъянов”.Наве, по версии обвинения, повлиял на решение комитета по назначению судей через представителя Ассоциации Адвокатов в комитете, Илану Скар и депутат Кнессета Нурит Корен. В результате махинаций Наве Крейф была назначена судьей - несмотря на то, что не по всем параметрам подходила на эту должность.Адвокаты Наве строят защиту на том, что все обвинение строится на “первородном грехе” - взломе журналисткой Адас Штайф телефона Наве и слива материалов в прессу и прокуратуру. Они говорят, что наве не был членом комитета по назначению судей и не имел отношения к назначению Крейф.