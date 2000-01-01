03.12 12:13 MIGnews.com

Прокуратура предоставила неприкосновенность Адас Штайф

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Офис государственной прокуратуры Израиля принял решение не возбуждать дело против корреспондента радио Галей ЦАХАЛ Адас Штайф по обвинению во взлом смартфона бывшего главы Ассоциации Адвокатов Израиля Эфи Наве.Наве обвинил Штайф и ее сообщников похищении телефона, взломе и сливе материалов в прессу.После этого Штайф передала телефон правоохранительным органам.Первоначально прокуратура опровергла сообщения о том, что Штайф будет предоставлена неприкосновенность по данному делу.В заявлении прокуратуры также вообще не упоминаются обстоятельства дела, по которым обвинялась журналистка.