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Прокуратура предоставила неприкосновенность Адас Штайф 03.12 12:13   MIGnews.com

Прокуратура предоставила неприкосновенность Адас Штайф

Офис государственной прокуратуры Израиля принял решение не возбуждать дело против корреспондента радио Галей ЦАХАЛ Адас Штайф по обвинению во взлом смартфона бывшего главы Ассоциации Адвокатов Израиля Эфи Наве.

Наве обвинил Штайф и ее сообщников похищении телефона, взломе и сливе материалов в прессу.

После этого Штайф передала телефон правоохранительным органам.

Первоначально прокуратура опровергла сообщения о том, что Штайф будет предоставлена неприкосновенность по данному делу.

В заявлении прокуратуры также вообще не упоминаются обстоятельства дела, по которым обвинялась журналистка.


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